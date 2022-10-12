Tunceli Valiliği “tuvalet açılışı yaptılar” haberlerini yalanladı

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yıl içerisinde yapımı tamamlanan bazı tarımsal ve hayvancılık projeleri için tanıtım ve temsilen açılış programı gerçekleştirildiği belirtildi.

Program kapsamında içlerinde banyo, lavabo ve kılık kıyafet değiştirme alanı bulunan taşınabilir yaşam konteynerlerinin üreticiler adına Tunceli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam tutarı 15 milyon liraya ulaşan bu projelerimizin 4 milyon liralık kısmı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DAP) karşılanmıştır. Hal böyleyken ne yazık ki, bir kısım yazılı ve görsel basın organları ile sosyal medya hesaplarında hem üretimin artırılması, hem de üreticilerimizin yaşamının kolaylaştırılması amacıyla gerçekleştirilen mera ıslahları, tarımsal sulama projeleri, hayvan içme suyu tesisleri, yayla yolları yapım projelerimizin temsilen yapılan açılış ve tanıtım programı çarpıtılmış, üreticilerimiz için yaptırılan taşınabilir yaşam konteynerlerinin de bulunduğu alanda yapılan program 'tuvalet açılışı' gibi gösterilmiştir. Maalesef halihazırda bir kısım sosyal medya platformlarında bu çarpıtma haberler gerçekmiş gibi paylaşılmakta, insanlarımızda algı oluşturulmaya çalışılmaktadır."

Açıklamada, gerçek dışı paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilerek, vatandaşların algı yanılsamalarına kapılmaması istendi.