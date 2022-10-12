‘Yoluma AK Parti’de devam edeceğim’

Bağımsızİzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, siyasi hayatına AK Parti'de devam edeceğini duyurdu.2018'de CHP'den milletvekili seçilen ve 2021'de istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan Mehmet Ali Çelebi, şubat ayında ayrılmıştı. Çelebi, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak, yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, sözde soykırım, tezkereler, savunma sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi.