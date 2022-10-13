Haberler Gündem Haberleri Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Giriş Tarihi: 13.10.2022 08:57 Son Güncelleme: 13.10.2022 09:14

Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Ankara’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleriyle bağlantılı olan 15 terör örgütü üyesinden 14’ü düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yaptığı çalışmalarda, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu örgüt üyesi takibe alındı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından başkentte zanlıların yaşadığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
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