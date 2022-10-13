Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yaptığı çalışmalarda, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyruklu örgüt üyesi takibe alındı.
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından başkentte zanlıların yaşadığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.