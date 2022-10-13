Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan "Yeniden Asya Girişimi" vurgusu
Giriş Tarihi: 13.10.2022 20:32

Başkan Erdoğan'dan "Yeniden Asya Girişimi" vurgusu

AA
Başkan Erdoğan’dan Yeniden Asya Girişimi vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Asya Girişimi ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğinin sürdürüleceğini kaydetti.

Başkan Erdoğan, Kazakistan temaslarının ardından yurda dönüşünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi ile Asya'da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Astana Zirvesi'ni tamamlayarak ülkemize döndük. Yeniden Asya Girişimimiz ile kıta ülkeleriyle ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan "Yeniden Asya Girişimi" vurgusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA