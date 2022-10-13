Eğitimden spora, bilimden kültüre Diyarbakır’a yakışacak eserler...

BaşkanErdoğan cumartesi günü toplu açılış töreni için Diyarbakır'a gidecek. Törende Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Spor Parkı, Eğitim Akademisi, Kadın Yaşam Merkezi ve 4 tenis kortu da hizmete açılacak. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, "Ayağınıza taş değmesin, tozlu çamurlu yolumuz kalmasın diye yollarımızı da yeniledik. 2022 içerisinde 356 bin 500 metrekare kilitli parke taşı ve kaldırım yaptık. 2 bin 900 metrekare alan üzerine içerisinde; kütüphane, okuma salonu, 360 kişilik konferansa salonu, 6 adet derslik yer alan millet kütüphanesi projemizin yapımına başlanmıştır. Biri 22 bin 650, diğeri de 9 bin metrekare alan üzerine kurulacak iki büyük parkımızın da yapımları tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu. İşte açılışı yapılacak eserlerden bazıları:28 bin metrekare alan üzerinde futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahaları, 1 sokak basketbolu sahası, survivor parkuru, kaykay pisti ve kafe bulunuyor.9 bin 850 metrekare alan üzerinde 10 değerli bilim insanının büstü, 7 icat maketi, fiberglass modeller, tırmanma duvarı.1330 metrekare alan üzerinde bin 200 öğrenci kapasiteli akademi.482 metrekare alan üzerinde diyetisyen odası, spor alanı bulunuyor. Başkan Erdoğan Diyarbakır ziyaretiyle ilgili "Cumartesi günü inşallah Diyarbakırlı kardeşlerimizle hasret giderip, kültür yolu yürüyüşünü yapacağız" demişti.