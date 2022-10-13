Ordu’da cani adam eski eşini yakmıştı: Akıllı çıktı!

BABA VE OĞUL İÇİN İDDİANAME



Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis tarafından yakalandı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi. Erkan Emiroğlu ile Tahsin Emiroğlu hakkında Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 4'üncü duruşmasına sanık Emiroğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Mağdur Elvan Sözkesen duruşmaya katılmazken, tutuksuz yargılanan Tahsin Emiroğlu, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.



CEZA SORUMLULUĞU TAM



Mahkeme heyeti, önceki duruşmada Sanık Erkan Emiroğlu için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 'akıl ve ruh sağlığı' ile ilgili raporun geldiğini duyurdu. Heyet, raporda Emiroğlu'nun akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini açıkladı.



Duruşmada kendisine söz hakkı verilen Erkan Emiroğlu, önceki duruşmalarda verdiği ifadeleri kabul ederek, "Olay için üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Kasıtlı olarak bir şey düşünmedim" derken, Baba Tahsin Emiroğlu ise "Elvan Sözkesen bizi kurtlar sofrasına düşürdü. Oğluma cinnet geçirtti. Böyle oldu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Elvan Sözkesen için istenen kati raporun hazırlanamaması nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.