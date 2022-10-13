Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’nda zehir operasyonu!

NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEKLER TEPKİ VERDİ



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, gerçekleşen operasyonlarla ilgili olarak ise açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, bakanlık sistemleri üzerinden sürekli olarak yapılan risk analizinde Arnavutluk'tan gelen bir uçak ve yolcular detaylı incelemeye tabi tutuldu. Yapılan risk analizinde şüpheli olarak değerlendirilen 2 yolcu yakın takibe alındı. Şüpheli yolculara ait valizler x-ray taramasından geçirildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluklu bölgeler tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki verdiği valizler içerisine gizlenmiş halde 31 kilo 461 gram esrar ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise, terminalde valizlerin bulunduğu alanda narkotik dedektör köpeklerle yaptığı rutin görev esnasında, dedektör köpeklerin 2 adet valize aşırı tepki vermesi üzerine güvenlik önlemi aldı. Normal valiz alma bandına yönlendirilen şüpheli valizler ekiplerce takibe alındı. 2 yolcunun valizleri banttan almasıyla harekete geçen ekipler yaptıkları detaylı aramada valiz içerisine gizlenmiş halde 32 kilo 98 gram esrar ele geçirdi."