Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 13.10.2022 10:23

SON DAKİKA | Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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