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Giriş Tarihi: 13.10.2022 15:58

Türk Dünyası Sempozyumu sona erdi

Türk Dünyası Sempozyumu sona erdi

Türk Devletleri Teşkilatı, Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Düzenlenen sempozyuma KKTC CumhurbaşkanıErsin Tatar, eski Başbakan Binali Yıldırım, Vali Mehmet Makas, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Milli Savunma Eski Bakanı Dr. Vecdi Gönül, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve davetliler katıldı.

800 BİLDİRİ SUNULDU
Sempozyum programında Türk Dünyası'nın dil, tarih, kültür, sanat, eğitim, enerji, diaspora, ticaret, coğrafya, sosyoloji, halkbilimi, antropoloji, turizm, uluslararası ilişkiler, ekonomi, belediyecilik, ilahiyat, kamu idaresi, hukuk, ulaştırma ve haberleşme gibi birçok alanda bildiri sunuldu.

450'si yüz yüze, 350 çevrimiçi olmak üzere toplam 800 bildiri sunulduğu bilgi şöleninde festival, sergi, gösteri, konser, söyleşi, konferans gibi çeşitli etkinlikler de yer aldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Türk Dünyasının geleceğinin tasavvurunda üniversitelerarası işbirliği ve Dijital Vatandaşlığı Projesi İş Birliği Protokolü imzalanması ile sona erdi.

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Türk Dünyası Sempozyumu sona erdi
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