Türk Dünyası Sempozyumu sona erdi

800 BİLDİRİ SUNULDU

Sempozyum programında Türk Dünyası'nın dil, tarih, kültür, sanat, eğitim, enerji, diaspora, ticaret, coğrafya, sosyoloji, halkbilimi, antropoloji, turizm, uluslararası ilişkiler, ekonomi, belediyecilik, ilahiyat, kamu idaresi, hukuk, ulaştırma ve haberleşme gibi birçok alanda bildiri sunuldu.

450'si yüz yüze, 350 çevrimiçi olmak üzere toplam 800 bildiri sunulduğu bilgi şöleninde festival, sergi, gösteri, konser, söyleşi, konferans gibi çeşitli etkinlikler de yer aldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Türk Dünyasının geleceğinin tasavvurunda üniversitelerarası işbirliği ve Dijital Vatandaşlığı Projesi İş Birliği Protokolü imzalanması ile sona erdi.