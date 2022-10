Türkeş’in köyüne Cemevi yapılıyor

Aleviler ve talepleri konusunda yakından ilgilenen Devlet Bahçeli, her fırsatta alevi vatandaşların yanında olduklarının altını çiziyor. Bahçeli son olarak Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri Pınarbaşı'na bağlı Eskiyassıpınar köyünde cemevi yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine hemen harekete geçtiklerini vurgulayan Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Türkeş'in memleketine yapacakları cemevinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını kaydederek, çevre düzenlemesiyle birlikte toplam 3 bin 840 metrekare alan üzerinde bina inşaatı yapıldığını bildirdi. Cemevi çalışmalarına yaklaşık bir buçuk ay önce başlandığını belirten Uzunluoğlu, "40 günde inşaatı bitiriyoruz. 15-20 güne kadar açılışı yapacağız" ifadesini kullandı.Bahçeli'nin ayrıca il ve ilçe belediye başkanlarına Alevi vatandaşların bulunduğu yerlere yeni cemevi yapılması konusunda da tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi. Bahçeli, başkanlara alevi vatandaşların her zaman yanında olunmasına önem vermeleri gerektiğini iletti. Başkan Uzunluoğlu, "Genel başkanımız yurttaşlar arasında ayrım yapmadığını her zaman dile getiriyor. Bahçeli'nin grup toplantısında 'Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir' ifadesi de bunun bir göstergesidir. Onun tavrı tüm ülkücülerin tavrıdır. İmkanlar nispetinde camilere nasıl bakıyorsak cemevlerine de aynı bakış açısıyla bakar, yenilerini yaparız. Türkeş'in de Aleviler ile ilgili hassasiyeti aynıydı. Bizler de onlardan öğrendiğimiz her şeyi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.