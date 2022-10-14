Anadolu’dan Altay’a yeni köprü

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya diplomasisindeki merkezi konumu, damga vurdu diyebiliriz. Zirve için geldiği Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev tarafından birinci derece devlet dostluk nişanı takdim edilen Erdoğan, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvede Kazakistan'la olan işbirliğinin daha da geliştirilmesi adına 16 maddelik ortak bildiri ile önemli adımlar atıldı. Kazakistan, tıpkı Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi ülkemizle derin akrabalık bağları olan önemli bir ülke. O yüzden güvenliği, Türkiye için de büyük önem arz ediyor. Bu köklü bağlar, Anadolu'dan Altay'a uzanan yeni siyasi köprüler kurulmasını da kolaylaştırıyor. Artık tüm dünya görüyor ki, akraba devletlerden başlayarak bölge ülkeleri Türkiye'ye doğru eksen kayması yaşıyor. Bu da Erdoğan'ın şahsında, ülkemizin merkezi konumunu pekiştiren bir diplomatik hakikat.