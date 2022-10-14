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Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:28

Ankara Türk milletinin haklı mücadelesinin başkentidir!

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara Türk milletinin haklı mücadelesinin başkentidir!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, İlk Türkiye Büyük Millet Meclis Binası olan Cumhuriyet Müzesi’nde "Milli Mücadelede Ankara'nın Rolü ve Dünyada Ankara'nın Tanınması" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Cumhuriyet Müzesi Genel Kurul Salonu'ndaki konuşmasında Ankara'nın Türk milletinin tarihi için büyük bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Milli Mücadele ve Ankara ilişkisini kronolojik bir şekilde anlatan Açıkalın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelmesinden bu yana Ankara'nın Türk Dış Politikası için yapı taşı haline geldiğini ifade etti.

Açıkalın, Milli Mücadele'nin bütün dünyaya anlatılmasıyla Ankara'nın küçük bir Anadolu şehri olmaktan çıkıp, tüm dünyanın dikkatini çekmeye başladığını dile getirerek Ankara'nın Milli Mücadele'nin sevk idare merkezi olmasıyla kısa sürede bütün dünyanın ilgisini çekmeye başladığını anlattı.

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Ankara Türk milletinin haklı mücadelesinin başkentidir!
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