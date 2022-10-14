Bakan Akar’dan yoğun diplomasi trafiği! İşte görüşmelerde ele alınan konular

Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı tamamlandı. İki gün süren toplantıların yanı sıra ayrıca karargahta Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantı ve oturumlarda Türkiye'yi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil etti.

Akar, toplantıların yanı sıra gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle yoğun bir diplomasi trafiğini de yürüttü.

NATO Karargahı'ndaki ilk görüşmesini Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ile gerçekleştiren Akar daha sonra Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile de ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile sohbet eden Akar, Ege'de tansiyonun yükseldiği bir dönemde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Akar, NATO üyeliği süreci devam eden Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ve İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile de kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Görüşmelerde Akar tarafından, Türkiye'nin NATO'nun 70 yıllık üyesi ve ikinci büyük ordusu olarak Avrupa-Atlantik güvenliğine sağladığı katkı ifade edildi, Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının Avrupa-Atlantik güvenliğin zayıflattığı belirtildi.

Bunların yanı sıra Akar tarafından terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere her türlü terör örgütü ile mücadelede dayanışma beklentisi dile getirildi.

Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirilen destek ile Türkiye'nin ateşkesin sağlanması, gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını aktaran Akar'ın diplomasinin önemine vurgu yaptığı, Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını belirttiği de öğrenildi.

Görüşmelerde, diğer ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii iş birliğinin de ele alındığı bildirildi.