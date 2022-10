Bakan Kurum duyurdu: 2023 yılında her noktada karşımıza çıkacak! Sıfır Atık’ta büyük adım...

"160 yıl önce üretilen bir plastik, bugün hâlâ doğada yaşamakta"

Konuyla ilgili Alfred Nobel, Alexander Fleming ve Alexander Parkes'tan örnekler veren Bakan Kurum, "Fleming'in bulduğu penisilin milyarlarca insana hayat sunarken, Nobel'in keşfettiği dinamit milyonlarca insanın can vermesine neden oldu. Nobel, ömrünün sonuna kadar bunun pişmanlığıyla yaşadı. Aynı şekilde Alexander Parkes da uzun çalışmaları sonucu plastiği buldu. Plastik, kullanışlı bir icattı. Pratik ve ucuzdu. Acaba Parkes; plastiğin toprak için, hava için, su için bir dinamit olacağını bilseydi yine de icat eder miydi? Bugün plastik 160 yaşında. 160 yıl önce üretilen bir plastik, bugün hâlâ doğada yaşamakta." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şeyi iki kere kullanmak istemeyen 21. yüzyıl insanı, pipetin pimini çekip suya bırakıyor, poşetin fitilini ateşleyip toprağa salıyor"

Bakan Kurum, her şeyi kabul eden toprağın plastiği de bağrına bastığına dikkati çekerek, "Oysa plastik toprağı sessizce zehirliyor. Toprağa masumca sarılan plastik, denizde yemek taklidi yapıyor. Kullanılıp atılan pet şişeler, poşetler; hastalıklardan korunmak için takılan maskeler; ağa, oltaya takılan balıklarla soframıza yemek olarak geliyor. Hiçbir şeyi iki kere kullanmak istemeyen 21. yüzyıl insanı, pipetin pimini çekip suya bırakıyor, poşetin fitilini ateşleyip toprağa salıyor. Toprağa, suya karışan plastikler bizi korkutmuyor, telaşa düşürmüyor. Çünkü plastik, dinamit gibi hemen öldürmüyor." dedi.

"Destekleriyle her daim yanımızda olan, Sıfır Atık Hareketi'ni uluslararası bir çevre hareketine dönüştüren Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye, sonsuz şükranlarımı sunuyorum"

İnsanlığın kendi eliyle yaptıklarının olumsuz sonuçlarını; küresel büyüklükte bir çevre kirliliği ve her gün daha da büyüyen küresel iklim kriziyle yaşadığını hatırlatan Bakan Kurum, "İşte biz, bugün küresel bir çevre seferberliğine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz. Saygıdeğer Hanımefendinin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurul vesilesiyle imzalanan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı' ile sıfır atık, dünyada model alınarak uygulanacak; sıfır atığı teşvik eden her türlü girişim, uluslararası her platformda büyük bir ilgiyle desteklenecek. Ben bu vesileyle destekleriyle her daim yanımızda olan, Sıfır Atık Hareketi'ni uluslararası bir çevre hareketine dönüştüren Saygıdeğer Hanımefendiye, sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Sıfır Atık hareketiyle esas amacımız, evlatlarımıza tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak, yaşanabilir bir dünya bırakmaktır"

Bakan Kurum, Sıfır Atık Hareketi ile temel amacın, çocuklara tertemiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu aktararak, "Bugün dünya genelinde her yıl 800 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar, yani 2.1 milyar ton çöp üretiliyor. Bunların sadece yüzde 16'sı geri dönüştürülüyor. Çöplerin yüzde 46'sı geri dönüştürülemeyecek şekilde atılıyor. ABD, tek başına dünyadaki çöplerin yüzde 12'sinden sorumlu. Dünyada geri dönüşüm kapasitesinden daha fazla çöp üreten tek ülke de ABD. Yani bir Amerikalı, bir Etiyopyalıdan yedi kat fazla çöp üretiyor. Çin ve Hindistan'ın toplam nüfusu küresel nüfusun yüzde 36'sını oluşturuyor. İki ülkenin ürettiği toplam çöp oranı ise dünyadaki toplam çöpün dörtte birine tekabül ediyor." şeklinde konuştu.