Bakan Kurum duyurdu: 2023 yılında her noktada karşımıza çıkacak! Sıfır Atık’ta büyük adım...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli Sıfır Atık Festivali Açılış Töreni"ne katılmak üzere Kocaeli'ne geldi.
Bakan Kurum, festival açılış töreninde yaptığı konuşmada, toplumun tüm kesimlerini içine alacak, toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket edecek ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla sosyal belediyecilikle başlayıp sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla doğayı, çevreyi koruyacak adımları hep birlikte atacaklarını vurgulayarak, "Amacımız, gayemiz; geleceğimize, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza daha temiz, daha güzel bir dünya bırakmaktır. Tüm hayalimiz, arzumuz budur. Bu anlayışla 20 yıldır hizmetlerimizi yapıyoruz. Aynı anlayışla da yapmaya devam edeceğiz." dedi.
"Eğer önlem almazsak çocuklarımıza, geleceğimize yaşanabilir bir dünya maalesef bırakamayacağız"
Sayısı, sıklığı, şiddeti giderek artan afetlerin, sellerin, kuraklığın bugün Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde şiddetli şekilde hissedildiğini; şehirlere, insana zarar verdiğini belirten Bakan Murat Kurum, "Şu an dünyamız 1.2 santigrat derece ısınmış durumda ve eğer önlem almazsak çocuklarımıza, geleceğimize yaşanabilir bir dünya maalesef bırakamayacağız. Nüfus artacak, ihtiyaçlar artacak, kuraklık artacak, su kaynakları ve toprak şu anki haliyle kalacak. Dolayısıyla biz kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilinciyle, anlayışıyla çalışmak zorundayız. Varlığımıza sahip çıkmak zorundayız. İşte bu küresel çevre seferberliği bu manâda çok önemli." diye konuştu.
"Kimi buluşlar insana ikinci bir hayat sunarken kimisi de yeni başlayan hayatları soldurdu"
Bakan Kurum, 18. yüzyıl itibarıyla bütün dünyada ülke ekonomilerini köklü bir şekilde değiştiren sanayileşmenin; şehirlerin yapısını, insan hayatını ve doğal yaşamı da derinden etkilediğini belirterek, "Bu son iki yüzyıl; insan için, hayatı kolaylaştırmak adına teknolojiyi geliştirmek ve yeni icatlar keşfetmekle geçti. Bunun için laboratuvarlar, atölyeler, araştırma merkezleri kuruldu. Kimi buluşlar insana ikinci bir hayat sunarken kimisi de yeni başlayan hayatları soldurdu." dedi.
"160 yıl önce üretilen bir plastik, bugün hâlâ doğada yaşamakta"
Konuyla ilgili Alfred Nobel, Alexander Fleming ve Alexander Parkes'tan örnekler veren Bakan Kurum, "Fleming'in bulduğu penisilin milyarlarca insana hayat sunarken, Nobel'in keşfettiği dinamit milyonlarca insanın can vermesine neden oldu. Nobel, ömrünün sonuna kadar bunun pişmanlığıyla yaşadı. Aynı şekilde Alexander Parkes da uzun çalışmaları sonucu plastiği buldu. Plastik, kullanışlı bir icattı. Pratik ve ucuzdu. Acaba Parkes; plastiğin toprak için, hava için, su için bir dinamit olacağını bilseydi yine de icat eder miydi? Bugün plastik 160 yaşında. 160 yıl önce üretilen bir plastik, bugün hâlâ doğada yaşamakta." ifadelerini kullandı.
"Hiçbir şeyi iki kere kullanmak istemeyen 21. yüzyıl insanı, pipetin pimini çekip suya bırakıyor, poşetin fitilini ateşleyip toprağa salıyor"
Bakan Kurum, her şeyi kabul eden toprağın plastiği de bağrına bastığına dikkati çekerek, "Oysa plastik toprağı sessizce zehirliyor. Toprağa masumca sarılan plastik, denizde yemek taklidi yapıyor. Kullanılıp atılan pet şişeler, poşetler; hastalıklardan korunmak için takılan maskeler; ağa, oltaya takılan balıklarla soframıza yemek olarak geliyor. Hiçbir şeyi iki kere kullanmak istemeyen 21. yüzyıl insanı, pipetin pimini çekip suya bırakıyor, poşetin fitilini ateşleyip toprağa salıyor. Toprağa, suya karışan plastikler bizi korkutmuyor, telaşa düşürmüyor. Çünkü plastik, dinamit gibi hemen öldürmüyor." dedi.
"Destekleriyle her daim yanımızda olan, Sıfır Atık Hareketi'ni uluslararası bir çevre hareketine dönüştüren Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye, sonsuz şükranlarımı sunuyorum"
İnsanlığın kendi eliyle yaptıklarının olumsuz sonuçlarını; küresel büyüklükte bir çevre kirliliği ve her gün daha da büyüyen küresel iklim kriziyle yaşadığını hatırlatan Bakan Kurum, "İşte biz, bugün küresel bir çevre seferberliğine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için yeni bir yaşam kültürü inşa ediyoruz. Saygıdeğer Hanımefendinin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurul vesilesiyle imzalanan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı' ile sıfır atık, dünyada model alınarak uygulanacak; sıfır atığı teşvik eden her türlü girişim, uluslararası her platformda büyük bir ilgiyle desteklenecek. Ben bu vesileyle destekleriyle her daim yanımızda olan, Sıfır Atık Hareketi'ni uluslararası bir çevre hareketine dönüştüren Saygıdeğer Hanımefendiye, sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
"Sıfır Atık hareketiyle esas amacımız, evlatlarımıza tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak, yaşanabilir bir dünya bırakmaktır"
Bakan Kurum, Sıfır Atık Hareketi ile temel amacın, çocuklara tertemiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu aktararak, "Bugün dünya genelinde her yıl 800 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar, yani 2.1 milyar ton çöp üretiliyor. Bunların sadece yüzde 16'sı geri dönüştürülüyor. Çöplerin yüzde 46'sı geri dönüştürülemeyecek şekilde atılıyor. ABD, tek başına dünyadaki çöplerin yüzde 12'sinden sorumlu. Dünyada geri dönüşüm kapasitesinden daha fazla çöp üreten tek ülke de ABD. Yani bir Amerikalı, bir Etiyopyalıdan yedi kat fazla çöp üretiyor. Çin ve Hindistan'ın toplam nüfusu küresel nüfusun yüzde 36'sını oluşturuyor. İki ülkenin ürettiği toplam çöp oranı ise dünyadaki toplam çöpün dörtte birine tekabül ediyor." şeklinde konuştu.
"Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile bugün geri kazanım oranını yüzde 27,2'ye çıkarmış bir ülkedir"
Türkiye'nin, Sıfır Atık Hareketi ile bugün geri kazanım oranını yüzde 27,2'ye çıkarmış bir ülke olduğunun altını çizen Bakan Kurum, "Bugün tam 150 bin kurum binamızda sıfır atık yönetim sistemi kurulumunu tamamladık. 5 yılda, geri kazandığımız atıklardan 62.2 milyar lira ekonomik kazanç sağladık. 5 yılda 3.9 milyon ton sera gazı salınımını önledik. 347 milyon ağacımız bizlere nefes olmaya devam ediyor." dedi.
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılını başlatmak gibi tarihi bir vazifemiz var"
Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle Türkiye Yüzyılının başladığını anımsatarak "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılını başlatmak gibi tarihi bir vazifemiz var. Bu, aynı zamanda sıfır atık yüzyılını da işaret etmektedir. Bu anlayışla Türkiye'yi sıfır atık konusunda dünyaya örnek ülke haline getirecek; iklim dirençli, sürdürülebilir, çevreyi ve insanı merkeze alan, medeniyetimizi yaşatan, kimlikli şehirler için; 'Döngüsel Ekonomi Strateji ve Eylem Planımızı' hazırlıyoruz." açıklamasını yaptı.
"Depozito Yönetim Sistemi'nin hayata geçmesi ile birlikte; 37 bin ton sera gazı emisyonunu azaltacak, 1.3 milyar kilowatt saat enerji, 3.6 milyon varil petrolden tasarruf sağlayacağız"
Türkiye Çevre Ajansı ile depozito yönetim sistemini, Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırdıkları bilgisini paylaşan Bakan Kurum, "Bu sisteme geçişle ilk etapta 20 milyar adetlik cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajını geri dönüşüme sokmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu süreçleri şeffaf bir şekilde izleyip, takip edebileceği online Depozito Bilgi Yönetim Sistemimizi de tamamlıyoruz. Pilot çalışmalarını başarıyla tamamladığımız depozito iade sistemini 2023 yılı itibarıyla kademeli olarak ülkemizin dört bir yanında milletimizin istifadesine sunacağız. 2023'ün sonuna kadar tüm illerimizde ve ilçelerimizde en az 2 bin depozito iade makinamızla, 5 bin manuel toplama noktasıyla birlikte toplam 7 bin depozito iade noktasında vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Depozito Yönetim Sistemi'nin hayata geçmesi ile birlikte; 37 bin ton sera gazı emisyonunu azaltacak, 1.3 milyar kilowatt saat enerji, 3.6 milyon varil petrolden tasarruf sağlayacağız." diye konuştu.
"20 yılda ekonomimize 100 milyar kazanç, 20 bin vatandaşımıza yeni istihdam alanları sağlayacağız"
Bakan Kurum konuşmasını, 20 yılda ekonomiye 100 milyar kazanç, 20 bin kardeşimize de yeni istihdam alanları sağlayacaklarını bunu da vatandaşla birlikte başaracaklarını vurgulayarak, "Hem cennet vatanımız hem de ortak evimiz dünya için mücadele etmeye aşkla, azimle, sevgiyle devam edeceğiz. Biz, evlatlarımıza sokakları tertemiz, caddeleri ışıl ışıl, parkları, bahçeleri yemyeşil, doğal alanları korunmuş bir ülke bırakmak istiyoruz. Denizi masmavi, ormanları hâlâ asırlık ağaçlara ev sahipliği yapan yemyeşil bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Gelin hep birlikte gönüllerimizi tek bir gönül, kalplerimizi tek bir kalp, akıllarımızı tek bir akıl yapalım. Sıfır atığa sahip çıkalım!" sözleriyle noktaladı.
Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra festival alanındaki stantları tek tek ziyaret etti.