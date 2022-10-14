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Giriş Tarihi: 14.10.2022 11:48

Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

AA
Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in (30) babası Şahap Sert ile telefonda görüştü.

Uzman Çavuş Sert'in naaşını karşılamak için Kahramanmaraş Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un telefonundan Şahap Sert ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileye sabır diledi.

Başkan Erdoğan, "Başımız sağolsun. Şehitlerimiz biliyorsun peygamberimize komşu. Rabbim cennetinde buluştursun. Allah sizleri de cennetiyle mükafatlandırsın inşallah." dedi.

Şehit babası Şahap Sert ise 3 erkek 2 kız çocuğu olduğunu belirterek, "3'ü de askere hazır Cumhurbaşkanım. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sen yola devam et Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

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Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
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