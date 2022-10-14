Çekiçle Meclis’e girdi telefon kırıp terör estirdi

TBMM Genel Kurulu, sosyal medyaya ilişkin önemli düzenlemeler getiren, yalan ve iftira haberleri önlemeyi, çocukları korumayı hedefleyen yasa teklifini dün kabul etti. Görüşmeler sırasında Genel Kurul'a çekiç sokan CHP Milletvekili Burak Erbay, terör estirdi. Çekiçle telefon kıran, kürsüye zarar veren Erbay büyük tepki topladı. Bu arada CHP'liler alkışlı protestoyla da çalışmaları provoke ettiler. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın iki kez oturuma ara vermesine karşın CHP'nin tavrı değişmedi. HDP'liler de pankart açarak CHP'ye destek verdi.