CHP’de savaş! CHP’li vekil Fikret Şahin ilçe başkanını hapse attırdı

İLK TEPKİYİ YİNE CHP KANADI VERDİ

Yaşanan traji komik duruma ilk tepkiyi de yine CHP'liler gösterdi. Namık Havutça skandala, "CHP'li yol arkadaşlarım. O Balıkesir'in, CHP'nin en genç ilçe başkanlarından, en genç Belediye Başkanı adaylarından. Bütün ailesi annesi, babası, abisi bütün sülalesi bu parti için canını dişine takmış mücadele etmiş, bedeller ödemiş insanlar. Amcası Orhan Bağcı, eski Belediye Başkanımız. Bu devrimci yürekli yiğit delikanlı CHP'li bir Milletvekilinin şikâyeti üzerine ona yaptığı siyasi bir eleştirisi nedeniyle aldığı ceza sonucu 22 Gün cezaevinde yatacak. Sözlerinin başına "siyasi" ifadesini koymadığı için "Elbette bunun hesabı sorulacak" dediği için ceza alıyor. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu toprakların yiğitleri hiçbir yerde, hiçbir zaman diz çökmedi. Çökmeyecek. Keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline" sözleri ile tepki verdi.