CHP’li Antalya Büyükşehir belediyesine tepki

TARIM YOK OLUR

Bölge sakinleri su kaynakları ile birlikte tarımında yok olmasına dikkat çektiler. Kovanlık ve beraberindeki 10 mahallenin bir tarım havazası olduğunu da belirten bölge sakinleri, "Bu havza tarım ürünleri ile 250 bin nüfusu besliyor. Siz suyu kestiğiniz anda tarım üretimi duracak. Tarım bitecek. İnsanlar bir kuru ekmeğe muhtaç hale gelecek" diye konuştu.