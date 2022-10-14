CHP’li Antalya Büyükşehir belediyesine tepki

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi sakinleri Büyükşehir Belediyesi'nin mahallerinde açtığı 36 tane sondaj kuyusunu protesto ettiler. Mahalle girişinde muhtar Nazım Doğhan ve mahalle sakinleri doviz ve pankartlar ile araya geldi. Bölge sakinleri Atalya Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 36 su kuyusunun çalışmaya başlaması durumunda Kovanlık ile birlikte 10 mahallenin susuzlukla karşı karşıya kalacağını söylediler.
Bu su kuyularını devreye girmesi durumunda başta 750 hane ve 3 bin 500 nüfuslu Kovanlık Mahallesi'nde hayatını biteceğini kaydettiler.
Kovanlık'ın Kırkgöz su havzası içinde yer aldığını da belirten Muhtar Nazım Doğhan ve mahalle sakinleri, "Açılan 36 kuyudan su çekildiği andan itibaren bizim ile birlikte 11 mahallede yaşam sona erer. Buralardaki su kaynakları kurur. Buralarda yaşam suna erer. 20 bin bin nüfus göç etmek zorunda kalır" diyerek yaşanan tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.
TARIM YOK OLUR
Bölge sakinleri su kaynakları ile birlikte tarımında yok olmasına dikkat çektiler. Kovanlık ve beraberindeki 10 mahallenin bir tarım havazası olduğunu da belirten bölge sakinleri, "Bu havza tarım ürünleri ile 250 bin nüfusu besliyor. Siz suyu kestiğiniz anda tarım üretimi duracak. Tarım bitecek. İnsanlar bir kuru ekmeğe muhtaç hale gelecek" diye konuştu.