FETÖ’nün mal varlığına tedbir koyduran hakim Yargıtay üyesi seçildi

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, sadece terör suçlarının yargılanması için kurulan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atandığını kaydeden Bodur, "Darbe teşebbüsü dosyasında verdiğimiz karar ülkemizde verilen ilk kararlardandır. Bu karar istinaf ve Yargıtay tarafından onanarak diğer mahkemelere emsal olmuştur. Aynı dönemde FETÖ terör örgütünün örgüt olarak varlığının hukuken tespiti anlamında, Bylock'un delil olduğu hususunda verilen ilk kararlar da yine başkanı olduğum mahkememizce verilmiştir. Görev sürem boyunca hiçbir sorumluluktan kaçmadım, aksine görevim neyi gerektiriyorsa, devlet ve millet menfaati ne şekilde tecelli edecekse, onun gereğini yapmanın gayreti içerisinde oldum" dedi.

Bodur'un "Silahlı Terör Örgütü ve Terör Suçları" adlı bir kitabı bulunurken, Adalet Akademi Dergisi'nde ise yayınlanmış makaleleri yer almakta.