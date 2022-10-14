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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Gazilere ve şehit yakınlarına indirim

Gazilere ve şehit yakınlarına indirim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat arasında bugün imzalanacak protokolle şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına bilet ücretlerinde indirim uygulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasında KamuNet üzerinden veri ve bilgi paylaşımı yapılacak. Bu çerçevede, protokolle sağlanan haklardan yararlanmak isteyen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat kartlarının aktif yani "evet" durumunda olması gerekiyor. Seyahat kartlarının aktiflik durumu "evet/hayır" şeklinde THY ile paylaşılacak. Halen 210 bin 826 hak sahibinin ücretsiz seyahat kartı bulunuyor. Öngörülen indirim uygulaması, veri paylaşımına ilişkin teknik düzenlemelerin yapılmasının ardından yürürlüğe girecek.
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Gazilere ve şehit yakınlarına indirim
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