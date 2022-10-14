Başkan Erdoğan’a destek verdiği için görevden alınan Cem Vakfı yöneticisi SABAH’a konuştu: Bu tutarsızlık değilse nedir?

Alevi inancına mensup vatandaşlarımızın problemlerinin, hükümet tarafından çözüme kavuşturulmasını savunduğu için Cem Vakfı'ndaki görevinden uzaklaştırılan Esma Ersin, SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu.
"GÖREVDEN ALINDIĞIMI ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM"
Ersin, "Reform niteliğindeki bu adımları yeterli, yetersiz veya eksik olarak yorumlamakta her birey özgürdür. Ama somut olan bir şey vardır ki Alevi Bektaşi topluluğu, Cumhuriyet tarihi boyunca edinemediği birçok hakka, atılan bu yeni adımlar vesilesiyle sahip olmuştur. Ayrıca, milli egemenliğimizin temel yapı taşlarından biri olan Alevi Bektaşi topluluğunun inanç önderleri, bu adımlar sayesinde resmi muhatap kabul edilmiştir. Şunun iyi bilinmesini isterim ki talep edilen hiçbir hak, kazanılmış hakları gölgede bırakmamalıdır. Bu düşüncelerimi bir televizyon programında dile getirdiğim için mensubu olduğum Cem Vakfı tarafından beklenmedik bir tepkiyle karşılaşmış bulunuyorum. Tarafıma yapılan bilgilendirme yazısında, vakıf bünyesinde yürüttüğüm görevlerimden alındığımı üzülerek öğrendim. Hakkımda Anayasa ve AİHM hükümleri referans gösterilerek alınan kararda, vakfın 'siyaset üstü' politikalar yürüttüğü vurgulanmış, ve şahsım bu politikaya aykırı beyanda bulunmakla itham edilmiştir."
"DUYDUĞUM MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİM"
"Bu çerçevede sormak isterim; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi Bektaşi toplumuna geniş haklar veren reformları açıklamasından ötürü duyduğum memnuniyeti dile getirmemin, demokrasi, düşünce ve inanç özgürlüğüne atıfta bulunan kişilerce rahatsız edici bulunması tutarsızlık değilse nedir? Hangi kanun, hangi anayasa maddesi, hangi mahkeme, hangi uluslararası sözleşme bir insanın yalnızca fikirlerini beyan ettiği için görevden alınmasına dayanak gösterilebilir? Alevi Bektaşi topluluğunun edindiği haklardan ötürü duyduğum memnuniyeti dile getirmem sebebiyle hakkımda alınan bu kararı da aziz Türk Milleti'nin vicdanına havale ediyorum."