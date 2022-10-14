Başkan Erdoğan’a destek verdiği için görevden alınan Cem Vakfı yöneticisi SABAH’a konuştu: Bu tutarsızlık değilse nedir?

"GÖREVDEN ALINDIĞIMI ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM"

Ersin, "Reform niteliğindeki bu adımları yeterli, yetersiz veya eksik olarak yorumlamakta her birey özgürdür. Ama somut olan bir şey vardır ki Alevi Bektaşi topluluğu, Cumhuriyet tarihi boyunca edinemediği birçok hakka, atılan bu yeni adımlar vesilesiyle sahip olmuştur. Ayrıca, milli egemenliğimizin temel yapı taşlarından biri olan Alevi Bektaşi topluluğunun inanç önderleri, bu adımlar sayesinde resmi muhatap kabul edilmiştir. Şunun iyi bilinmesini isterim ki talep edilen hiçbir hak, kazanılmış hakları gölgede bırakmamalıdır. Bu düşüncelerimi bir televizyon programında dile getirdiğim için mensubu olduğum Cem Vakfı tarafından beklenmedik bir tepkiyle karşılaşmış bulunuyorum. Tarafıma yapılan bilgilendirme yazısında, vakıf bünyesinde yürüttüğüm görevlerimden alındığımı üzülerek öğrendim. Hakkımda Anayasa ve AİHM hükümleri referans gösterilerek alınan kararda, vakfın 'siyaset üstü' politikalar yürüttüğü vurgulanmış, ve şahsım bu politikaya aykırı beyanda bulunmakla itham edilmiştir."