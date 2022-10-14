HDP’li vekilleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan da ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde milletvekillerimizi ve üyelerimizi taşıyan parti aracımız ile bir ticari taksinin çarpışması sonucu kaza gerçekleşmiştir. Taksi şoförünün bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesi bizleri derin acıya ve üzüntüye boğmuştur. Ticari takside bulunan yolcu ile milletvekillerimiz Dersim Dağ, Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin ve parti üyelerimiz yaralanmıştır. Hayatını kaybeden yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralanan yurttaşımız başta olmak üzere arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.