Kılıçdaroğlu ABD’den döndü

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 15.00'da Washington'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu'nu VIP Salonunda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup karşıladı.

Bir gazatecinin ABD gezisinin nasıl geçtiği soruya Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel geçti. Ayrıca bilime ve teknolojiye bu kadar değer verdiğiniz için de sizi yürekten kutluyorum" şeklinde yanıt verdi.

DİĞER SORULARI YANITLAMADI

Diğer soruları yanıtlamayan Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

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