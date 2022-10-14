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Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:40

Kılıçdaroğlu ABD'den döndü

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Kılıçdaroğlu ABD’den döndü

Beraberindeki bir heyetle 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD’de çeşitli ziyaretlerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye döndü.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 15.00'da Washington'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu'nu VIP Salonunda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup karşıladı.

Bir gazatecinin ABD gezisinin nasıl geçtiği soruya Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel geçti. Ayrıca bilime ve teknolojiye bu kadar değer verdiğiniz için de sizi yürekten kutluyorum" şeklinde yanıt verdi.

DİĞER SORULARI YANITLAMADI

Diğer soruları yanıtlamayan Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

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Kılıçdaroğlu ABD'den döndü
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