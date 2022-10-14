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Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:39 Son Güncelleme: 14.10.2022 09:41

Kılıçdaroğlu'ndan ABD'de dikkat çeken ziyaret! CHP tam kadro Rockefeller ve Soros'un üssünde...

Kılıçdaroğlu’ndan ABD’de dikkat çeken ziyaret! CHP tam kadro Rockefeller ve Soros’un üssünde...

ABD ziyareti tam bir fiyaskoya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanında getirdiği gazetecileri de atlatarak tam 8 saat ortadan kayboldu. Karanlık 8 saat sırrını korurken, Kılıçdaroğlu ABD'nin Washington kentindeki temasları kapsamında, Rockefeller ve Soros'un üssü olarak bilinen Alman Marshall Vakfı'nı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gerçekleştirdiği ziyaret tam bir fiyaskoya döndü.

ABD ziyaretinde yanında getirdiği gazetecileri atlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 8 saat ortadan kayboldu. Karanlık 8 saat sırrını korurken, Kılıçdaroğlu'ndan dikakt çeken bir adım daha geldi.

SOROS'UN ÜSSÜNÜ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, ABD'nin Washington kentindeki temasları kapsamında Rockefeller ve Soros'un üssü olarak bilinen Alman Marshall Vakfı'nı ziyaret etti.

Basına kapalı yapılan görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da eşlik ettiği CHP liderinin, Rockefeller ve Soros'un üssü olarak bilinen vakıfta ne kadar süre kaldığı bilinmiyor.

ROCKEFELLER VE SOROS TARAFINDAN FONLANIYOR

Dünyanın en zenginlerinden milyarlarca dolar fonlama yapan Rockefeller'a ait vakıflar tarafından desteklenen Alman Marshall Vakfı, Türkiye'de uzun yıllardır tartışmaların odağında.

George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı tarafından da fonlanan Marshall Fund, Türkiye'de ABD'ye açılan kapı olarak tanımlanıyor.

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Kılıçdaroğlu'ndan ABD'de dikkat çeken ziyaret! CHP tam kadro Rockefeller ve Soros'un üssünde...
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