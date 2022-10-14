Kılıçdaroğlu’ndan ABD’de dikkat çeken ziyaret! CHP tam kadro Rockefeller ve Soros’un üssünde...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gerçekleştirdiği ziyaret tam bir fiyaskoya döndü.
ABD ziyaretinde yanında getirdiği gazetecileri atlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 8 saat ortadan kayboldu. Karanlık 8 saat sırrını korurken, Kılıçdaroğlu'ndan dikakt çeken bir adım daha geldi.
SOROS'UN ÜSSÜNÜ ZİYARET ETTİ
Kılıçdaroğlu, ABD'nin Washington kentindeki temasları kapsamında Rockefeller ve Soros'un üssü olarak bilinen Alman Marshall Vakfı'nı ziyaret etti.
ROCKEFELLER VE SOROS TARAFINDAN FONLANIYOR
Dünyanın en zenginlerinden milyarlarca dolar fonlama yapan Rockefeller'a ait vakıflar tarafından desteklenen Alman Marshall Vakfı, Türkiye'de uzun yıllardır tartışmaların odağında.
George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı tarafından da fonlanan Marshall Fund, Türkiye'de ABD'ye açılan kapı olarak tanımlanıyor.