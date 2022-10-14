Kılıçdaroğlu’ndan ABD’de dikkat çeken ziyaret! CHP tam kadro Rockefeller ve Soros’un üssünde...

Basına kapalı yapılan görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da eşlik ettiği CHP liderinin, Rockefeller ve Soros'un üssü olarak bilinen vakıfta ne kadar süre kaldığı bilinmiyor.