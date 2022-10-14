Kılıçdaroğlu’nun “PayPal’ı yasakladılar” sözleri yalan çıktı! Kendileri reddetmiş!





BDDK: "PAYPAL VERİLERİNİ TÜRKİYE'DE TUTMAYI REDDETTİ VE FAALİYETLERİNİ DURDURDU"

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, PayPal'ın verilerini Türkiye'de tutmayı reddetmesi ve önerilen alternatif çözümü de kabul etmemesi faaliyetlerini durdurmasıyla sonuçlandığını ifade ederek 2016 yılında şu açıklamayı yapmıştı: "Şirketin, Kanunun 23. maddesi ve Tebliğin 16 maddesine uyum için gerekli çalışmaları yapmadığı görülmüş, şirket ile yapılan müteaddit yazışma ve toplantılarda bu durum dile getirilmiş ancak 'Sistemlerin yurt içine getirilmesine ilişkin herhangi bir fizibilite çalışması yapmadıkları, sistemleri Türkiye'ye getirmenin teknik olarak mümkün olduğu ancak global şirket politikası gereği böyle bir tercihte bulunmayacakları, bilgi sistemlerini ve yedeklerini Türkiye'ye getirmeyi planlamadıkları ifade edilmiş.