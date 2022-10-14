Manisa’da zehir tacirlerine operasyon: 4 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Narkotik Köpek Timi desteği ile 3 farklı mahalledeki adreslerde arama yaptı. Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında yapılan uygulamada; M.G. (47/E) isimli şahsın M.U. (33/E) isimli şahsa satışını yapmak için getirdiği 170 gram kubar esrar ve içime hazır sigara kâğıdına sarılı 5 gram kubar esrar ile yakalandı.