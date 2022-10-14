Prof. Dr. Mete Gündoğan, Saadet Partisi Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

30 Ekim'de olağan büyük kongresini yapacak olan Saadet Partisi'nde mevcut genel başkan Temel Karamollaoğlu'na rakip çıktı.
Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Gündoğan, paylaşımında, "Değerli dostlarım, kıymetli takipçilerim Saadet Partimizin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa adayım. Hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.
"ASİLTÜRK SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞIMI İSTİYORDU"
Prof. Dr. Mete Gündoğan, katıldığı bir programda, parti tabanında kendisine yönelik ilgi olduğunu belirterek, "Oğuzhan Asiltürk'ün yapmaya çalıştığı bir şey vardı ama ne kadar gerçekleşirdi, ne olurdu, bilemem" diye konuşmuştu.
Gündoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben Saadet Partisi'nin Kurucular Kurulu üyesi olduğum için arkadaşlarla bağlarım devam ediyor. Herhangi bir ile gittiğim zaman gerek benim tanıdığım arkadaşları aradığımda gerekse oradaki arkadaşlar denk geldiğinde illa oturup sohbet ediyoruz. Ben orada sıcak olarak görüyorum ilgiyi alakayı. Ama bunu bütün Milli Görüşçülerde görüyorum. Bu bütün Milli Görüşçülerin Saadet Partisi'nin tabanını oluşturduğu anlamına gelmiyor. Mesela gittiğimiz yerde geçmişte beraber siyaset yaptığımız ama şu an AK Parti'de olan arkadaşları da görüyorum, yahut Yeniden Refah Partisi'nde olan arkadaşları da görüyorum. Yani Milli Görüş Erbakan Hoca'nın vefatından sonra öyle bir yere geldi ki bütün partilerde bir şekilde tabanı oluştu. Çoktur, azdır; sevenleri, takip edenleri var.
Ben yıllar boyunca hem Erbakan Hoca'nın vefatına kadar danışmanlığını devam ettirdim hem de eğitim başkanlığı yaptım teşkilat adabını, usullerini öğrettik, anlattık arkadaşlara. Burada teşkilatın usulü yetkili kurullar oturur, tartışılır müzakere ederleri. Bunların işaretleri doğrultusunda eğer bir kongre yapmak istiyorlarsa kongre yaparlar, kongrede 'falanca kişiyle beraber yürüyelim' diye üzerine ittifak ettikleri kişi aday olur ve onunla birlikte devam ederler."