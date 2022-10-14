Prof. Dr. Mete Gündoğan, Saadet Partisi Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Gündoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Saadet Partisi'nin Kurucular Kurulu üyesi olduğum için arkadaşlarla bağlarım devam ediyor. Herhangi bir ile gittiğim zaman gerek benim tanıdığım arkadaşları aradığımda gerekse oradaki arkadaşlar denk geldiğinde illa oturup sohbet ediyoruz. Ben orada sıcak olarak görüyorum ilgiyi alakayı. Ama bunu bütün Milli Görüşçülerde görüyorum. Bu bütün Milli Görüşçülerin Saadet Partisi'nin tabanını oluşturduğu anlamına gelmiyor. Mesela gittiğimiz yerde geçmişte beraber siyaset yaptığımız ama şu an AK Parti'de olan arkadaşları da görüyorum, yahut Yeniden Refah Partisi'nde olan arkadaşları da görüyorum. Yani Milli Görüş Erbakan Hoca'nın vefatından sonra öyle bir yere geldi ki bütün partilerde bir şekilde tabanı oluştu. Çoktur, azdır; sevenleri, takip edenleri var.