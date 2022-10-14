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Giriş Tarihi: 14.10.2022 14:36

Putin'in açıklaması sonrası BM'den videolu 'tahıl' paylaşımı: Gıda maliyetleri yüzde 14 düştü

DHA
Putin’in açıklaması sonrası BM’den videolu ’tahıl’ paylaşımı: Gıda maliyetleri yüzde 14 düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün 'Ukrayna tahılının küçük bir kısmının en fakir ülkelere gittiğine' dair yaptığı açıklama sonrasında Birleşmiş Milletler'den (BM) videolu paylaşım geldi. Birleşmiş Milletler ‘tahıl sevkiyatının yüzde 25 kadarının fakir ülkelere gittiğini’ vurgulanan paylaşımda, sevkiyatın gıda maliyetlerini Mart ayından itibaren yüzde 14 düşürdüğü belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Astana'da "Gelişmekte olan, en fakir ulusların bunun küçük bir kısmını gıda programları kapsamında alması talihsiz bir durumdur, ancak yine de Birleşmiş Milletler mevcut olanı düzenlemektedir" açıklamasının ardından, BM 16 Eylül'de yayınladığı tahılla ilgili detaylı açıklamayı bugün sosyal medya hesabından kısaltılmış video mesaj olarak tekrar paylaştı.

"GIDA FİYATLARI ENDEKSİ, MART AYINDAKİ ZİRVEDEN SONRA YAKLAŞIK YÜZDE 14 DÜŞTÜ"

BM tahıl anlaşmasının Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında yapıldığını belirterek "Nakliyatın yaklaşık yüzde 25'i Afrika Boynuzu ve Yemen'deki insani gıda yardımı dahil doğrudan düşük gelirli ülkelere gidiyor" dedi. BM, şimdiye kadar 6 milyon tonun üzerinde yapılan sevkiyatın dünya genelinde gıda ve gübre maliyetlerini düşürmeye yardımcı olduğunun altını çizerek "Gıda Fiyatları Endeksi, Mart ayındaki zirveden sonra yaklaşık yüzde 14 düştü" ifadelerini kullandı.

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Putin'in açıklaması sonrası BM'den videolu 'tahıl' paylaşımı: Gıda maliyetleri yüzde 14 düştü
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