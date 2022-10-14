Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa sivil toplum kuruluşlarından LGBT karşıtı yürüyüş
Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:53

Şanlıurfa sivil toplum kuruluşlarından LGBT karşıtı yürüyüş

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sivil toplum kuruluşlarından LGBT karşıtı yürüyüş

Şanlıurfa Aile Platformu, LGBT’ye karşı yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonrası Haşimiye Meydan’ında imza kampanyası başlatıldı.

Şanlıurfa Aile Platformu organizasyonunda, çok sayıda STK temsilcilerinin katılımıyla LGBT'ye karşı Cuma namazı çıkışı Dergah cami önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı Şanlıurfa Aile Platformu Başkanı Handan Karataş yaparken çok sayıda vatandaş da basın açıklamasına katılarak destek verdi.

Kalabalık grup, daha sonra Balıklıgöl'den Haşimiye Meydan'ına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrası çıkışı yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonrası Haşimiye Meydan'ında Şanlıurfa Aile Platformu imza kampanyası başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa sivil toplum kuruluşlarından LGBT karşıtı yürüyüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA