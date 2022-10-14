Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, son yolculuğuna uğurlandı! Babasının sözleri yürekleri dağladı: Gül oğlum gül





"GÜL OĞLUM GÜL"



Törende şehidin babası Şahap Sert, oğlunun al bayrağa sarılı tabutunun önüne konulan fotoğrafına uzun uzun baktıktan sonra gülümseyerek, "Gül oğlum gül, bizim de bayramımız gül. Allah'ım senin makamını cennet eyleye oğlum. Şehit olacağım diyordun haydi oldun oğlum, ben de şehit babası oldum" dedi. TSK'ya 3 yıl önce giren ve bekar olan şehit Kürşat Sert'in cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.