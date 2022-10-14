Son dakika! Başkan Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti: Bartın’daki patlama bölgesine gidiyor

"SORUŞTURMA TÜM BOYUTLARIYLA SÜRÜYOR"

Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Temennimiz can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir."