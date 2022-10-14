Son dakika! Başkan Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti: Bartın’daki patlama bölgesine gidiyor

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi. Başkan Erdoğan'ın yarın Bartın'a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.
Başkan Erdoğan Bartın'a gidecek | Video
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybenlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, yaralılar için de acil şifa dileklerinde bulundu.
"ÜÇ BAKANIMIZ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ"
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir.
"TÜM ÇALIŞMALARI YERİNDE KOORDİNE EDECEĞİM"
Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim. Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır.
"SORUŞTURMA TÜM BOYUTLARIYLA SÜRÜYOR"
Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Temennimiz can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir."