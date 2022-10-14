Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"ÇÖZÜM İÇİN KATKI SAĞLAMAK İSTERİZ"

Bakan Çavuşoğlu'ndan konuşmasından öne çıkanlar:

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız" | Video

"Türk Akım 1 kendi ihtiyacımız için, Türk Akım 2 ise Avrupa ülkeleri içindi. Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Onların zayıflaması bizim lehimize değil aleyhimizedir. Çözüm için katkı da sağlamak isteriz. Sonuç itibarıyla Cumhurbaşkanımızın basın mensuplarına söylediği gibi, bunun iyi incelenmesi ve çalışılması gerekiyor.