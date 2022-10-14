SON DAKİKA: Suriye’de özel operasyon! Çok çarpıcı sözler: MİT en güçlü birliklerinin komutanını yerin dibine soktu

AĞAR: BURASI ÖRGÜTÜN EN GÜÇLÜ TUTTUĞU YER

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, "YPG/PKK'nın yuvalandığı ve YPG/PKK'yı yönettiği yer Haseke Şeddade. Burası Türkiye'de çok bilinmemek ile birlikte, PKK'nın Suriye'deki oluşumunu takip edenler için son derece önemli bir yer.Bakıldığında burası Suriye'de, Irak ile, Sincar ile Mahmur ile olan bağlantısı. Burası en güçlü tuttuğu yer. En güçlü olduğu yer." dedi.

"MİT EN GÜÇLÜ BİRLİKLERİNİN KOMUTANINI YERİN DİBİNE SOKTU"

"Sözde anakarargahı ve ana siyasi yapılanması Haseke ve Şeddade'de diyebiliriz." ifadelerini kullanan Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu bölgedeki en güçlü sözde askeri birliği. Bunlar konvansiyonel bir askeri güce dönüşmeye çalışıyorlar. Terör örgütü olmaktan ziyade sözde ordu oluşumuna geçmeye çalışıyorlar. Kendilerini gruptan ziyade birlik olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Bunların en güçlü birliği de Çavreş Tugayı. MİT sözde en güçlü askeri birliğinin komutanını aldı, yerin dibine soktu.