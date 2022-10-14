SON DAKİKA: Suriye’de özel operasyon! Çok çarpıcı sözler: MİT en güçlü birliklerinin komutanını yerin dibine soktu

Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı operasyonlarına bir yenisini ekledi. MİT'in Suriye'nin Şeddade bölgesinde gerçekleştirdiği, bu operasyonda da YPG/PKK'nın sözde Çavreş Tugayı'nın Genel Sorumlusu Geli Serhat kod adlı Nejdet Dağlarer'i öldürdüğü bildirildi. Geli Serhat kod adlı teröristin örgütte kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Şeddade gibi bir yere girip bu adamı gebertmek çok büyük iş. 800-900 teröristin başında olduğunu öngörebiliriz." dedi.
MİT'TEN ÖZEL OPERASYON: GELİ SERHAT ETKİSİZ...
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği özel operasyonla karargahı Suriye'nin Şeddade bölgesinde bulunan sözde Çavreş tugayı sorumlusu "Geli Serhat" kod adlı Nejdet Dağlarer etkisiz hale getirildi.
Dağlarer'in, Türkiye'deki faaliyetleri ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylemleri nedeniyle MİT tarafından takibe alındığı öğrenildi.
PKK terör örgütünün kırsal kadrosuna 2009'da katılan teröristin, 2012'de Hakkari'nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlere devam ettiği belirlendi.
AĞAR: BURASI ÖRGÜTÜN EN GÜÇLÜ TUTTUĞU YER
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, "YPG/PKK'nın yuvalandığı ve YPG/PKK'yı yönettiği yer Haseke Şeddade. Burası Türkiye'de çok bilinmemek ile birlikte, PKK'nın Suriye'deki oluşumunu takip edenler için son derece önemli bir yer.Bakıldığında burası Suriye'de, Irak ile, Sincar ile Mahmur ile olan bağlantısı. Burası en güçlü tuttuğu yer. En güçlü olduğu yer." dedi.
"MİT EN GÜÇLÜ BİRLİKLERİNİN KOMUTANINI YERİN DİBİNE SOKTU"
"Sözde anakarargahı ve ana siyasi yapılanması Haseke ve Şeddade'de diyebiliriz." ifadelerini kullanan Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu bölgedeki en güçlü sözde askeri birliği. Bunlar konvansiyonel bir askeri güce dönüşmeye çalışıyorlar. Terör örgütü olmaktan ziyade sözde ordu oluşumuna geçmeye çalışıyorlar. Kendilerini gruptan ziyade birlik olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Bunların en güçlü birliği de Çavreş Tugayı. MİT sözde en güçlü askeri birliğinin komutanını aldı, yerin dibine soktu.
"MİT'İN YAPTIĞI ÇOK BÜYÜK BİR İŞ"
Ağar'ın konuya ilişkin son sözleri ise şöyle:
Bunlar bir nizami ordu yapılanmasına geçmeye çalışıyorlar. Bunun en güçlü birliği Çavreş Tugayı. Şeddade gibi bir yere girip bu adamı gebertmek çok büyük iş. 800-900 teröristin başında olduğunu öngörebiliriz.
Tugay, ideolojik ve Apo'cu doktirinle yetiştirlmiş, silahlı eğitim almış, çoğunluğu Türkiye kökenli olan PKK'lı teröristlerden oluşuyor. Maddi beklentileri yok. Kod adı almış ve PKK hiyerarşik yapısında önemli görevlere getirilenler buradan yetişmiş örgüt mensuplarıdır Atamalar buradan yapılıyor.