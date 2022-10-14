YAŞATEM projesi hayata geçiriliyor: Eve hemşire hastanede özel refakat





Yaşlıların, hastanelerdeki tüm işlemlerini bu birimler yürütecek. Hareket edemeyen ya da zor hareket eden yaşlılara hastane içinde özel refakatçiler eşlik edecek. Tekerlekli sandalye ya da benzer araçlar ile hastane içinde tüm işlemler bu kişiler tarafından yapılacak.