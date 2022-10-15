Bartın’da maden faciasında şehit düşen Ramazan Özen için yürekleri yakan mesaj: Seni bırakmayacağım

Acı haberi alan Ramazan Özen'in nişanlısı Esra Baş bugün bir paylaşım yaptı. Esra Baş mesajında, "Bu hayat seni benden aldı ama ben seni asla bırakmayacağım. Sana olan sonsuz sevgim her gün artarak devam edecek." ifadelerini kullandı..