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Giriş Tarihi: 15.10.2022 12:26

Bartın’da maden faciasında şehit düşen Ramazan Özen için yürekleri yakan mesaj: Seni bırakmayacağım

Bartın’da maden faciasında şehit düşen Ramazan Özen için yürekleri yakan mesaj: Seni bırakmayacağım

Bartın’daki maden faciasında gencecik hayatlar solup gitti. Hayatlarını kaybedenler içinde gelecekten beklentileri olan yuva kurma planı yapan ve baba olmayı hayal eden gencecik hayatlar vardı. Bunlardan bir tanesi de maden faciasında şehit düşen Ramazan Özen’di. Nişanlısı Esra Baş'ın yazmış olduğu mesaj Türkiye'yi ağlattı.

Türkiye dün akşam saat 18.15'te Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlamayla sarsıldı. Yaşanan patlamada 40 maden işçisi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden maden şehitlerinin arasında yeni baba olan, yeni evlenen, evlenecek olan birçok kişi bulunuyordu. Maden şehitlerinden biri de Ramazan Özen'di... Ramazan Özen çok kısa süre önce nişan yapmıştı. Ramazan Özen'in yakın zaman düğün yapma planı vardı. A Haber maden faciasında genç yaşta hayatını kaybeden Ramazan Özen'in fotoğraflarını ekranlara taşıdı...

Acı haberi alan Ramazan Özen'in nişanlısı Esra Baş bugün bir paylaşım yaptı. Esra Baş mesajında, "Bu hayat seni benden aldı ama ben seni asla bırakmayacağım. Sana olan sonsuz sevgim her gün artarak devam edecek." ifadelerini kullandı..

Acı haberi alan Ramazan Özen'in nişanlısı Esra Baş bugün bir paylaşım yaptı. Esra Baş mesajında, "Bu hayat seni benden aldı ama ben seni asla bırakmayacağım. Sana olan sonsuz sevgim her gün artarak devam edecek." ifadelerini kullandı..

SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bakan Soylu acı haberi duyurdu: 40 şehidimiz var Son dakika haberi: Bartın Amasra'daki maden ocağında şehit düşen madencilerin fotoğrafları

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Bartın’da maden faciasında şehit düşen Ramazan Özen için yürekleri yakan mesaj: Seni bırakmayacağım
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