Bartın’da maden faciasında şehit düşen Ramazan Özen için yürekleri yakan mesaj: Seni bırakmayacağım

Türkiye dün akşam saat 18.15'te Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlamayla sarsıldı. Yaşanan patlamada 40 maden işçisi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden maden şehitlerinin arasında yeni baba olan, yeni evlenen, evlenecek olan birçok kişi bulunuyordu. Maden şehitlerinden biri de Ramazan Özen'di... Ramazan Özen çok kısa süre önce nişan yapmıştı. Ramazan Özen'in yakın zaman düğün yapma planı vardı. A Haber maden faciasında genç yaşta hayatını kaybeden Ramazan Özen'in fotoğraflarını ekranlara taşıdı...
Acı haberi alan Ramazan Özen'in nişanlısı Esra Baş bugün bir paylaşım yaptı. Esra Baş mesajında, "Bu hayat seni benden aldı ama ben seni asla bırakmayacağım. Sana olan sonsuz sevgim her gün artarak devam edecek." ifadelerini kullandı..Son dakika haberi: Bartın Amasra'daki maden ocağında şehit düşen madencilerin fotoğrafları