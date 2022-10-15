Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım
Giriş Tarihi: 15.10.2022 21:36 Son Güncelleme: 15.10.2022 21:51

Başkan Erdoğan'dan Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım

AA
Başkan Erdoğan’dan Bartın’daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da medyana gelen maden ocağı patlamasıyla nedeniyle taziye mesajı yayımlayan ülkelere teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle taziye ve geçmiş olsun mesajlarını ileten devletlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, mesajında Amasra'daki acıyı paylaşan ülkelerin ve uluslararası örgütlerin bayraklarına da yer verdi.

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Başkan Erdoğan'dan Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım
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