Batı’nın çifte standardı yine hortladı

Dünyanın dört bir yanında yalan habere karşı harekete geçilme çağrıları yapılıyor. İnternetteki bilgi kirliliğinin yayılmasının önüne geçilmesi için yasalar teşvik ediliyor. Batı basını, Avrupa ülkelerindeki yasa değişikliklerini 'düzenleme' olarak tanıtıyor ve destekliyor. Ancak Türkiye'deki dezenformasyon yasasına karşı yine çifte standart sergiliyorlar.Avrupa medyası dezenformasyon yasasının TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasını sayfalarına taşıdı. Türkiye'deki yasaların sansür olacağını ileri sürdüler.Oysa aynı Batı medyası Avrupa ülkelerindeki benzer düzenlemeleri "yalan haberlerle mücadele" şeklinde okuyucularına servis ediyor. Örneğin kısa bir süre önce Avrupa Birliği'nde (AB) internetteki terör içerikli paylaşımların üye ülkelerin talebi üzerine 1 saat içinde kaldırılmasını öngören yasal düzenleme uygulamaya konmuştu. Ya da AB Dijital Hizmetler Yasası uygulanıyor. Bu da büyük teknoloji şirketlerinin kontrolsüz gücünü etkin bir şekilde frenlenmeyi amaçlıyor.Bir diğer örnek de Fransa'da var. Fransa'da 2020 yılında konuya ilişkin yasal düzenleme yapıldı. Ülkede ayrımcılık ve şiddet içerikli paylaşımlar yasaklandı. Terör ve çocuk istismarı paylaşımları 1 saat içinde kaldırılıyor. Almanya'da ise uygunsuz içerik paylaşana 2 yıl hapis cezasını öngören yasa bulunuyor.