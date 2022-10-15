Haberler Gündem Haberleri BBP Genel Başkanı Destici'den Bartın'daki maden faciası ile ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 15.10.2022 12:55 Son Güncelleme: 15.10.2022 12:56

BBP Genel Başkanı Destici'den Bartın'daki maden faciası ile ilgili açıklama

BBP Genel Başkanı Destici’den Bartın’daki maden faciası ile ilgili açıklama

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, maden faciasının yaşandığı Bartın'da yaptığı açıklamada, "Devletimiz, ilgili bakanlarımız hemen olaydan sonra buraya geldiler. AFAD'ımız, UMKE'miz, Kızılay'ımız hemen geldiler. Biz de 2 Genel Başkan Yardımcımızı hemen buraya gönderdik. Türkiye büyük bir acı yaşadı ama gördük ki, büyük oranda Türk milleti acıda birlik olmayı yine başardı." dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Bartın'daki maden faciasının ardından bölgeye geldi. Destici, "Acımız büyük, 40 maden işçisi şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Aileleri ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Destici'nin açıklaması şöyle:

Acımız büyük, 40 maden işçisi şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Aileleri ve milletimize başsağlığı diliyorum. Göçükten çıkarılan 14 kardeşimiz var, onlara da acil şifalar diliyorum.

Devletimiz, ilgili bakanlarımız hemen olaydan sonra buraya geldiler. AFAD'ımız, UMKE'miz, Kızılay'ımız hemen geldiler. Biz de 2 Genel Başkan Yardımcımızı hemen buraya gönderdik.

Türkiye büyük bir acı yaşadı ama gördük ki, büyük oranda Türk milleti acıda birlik olmayı yine başardı. 1 kardeşimizin göçük altında olduğuna dair bir bilgi var. 40 maden işçimiz şehit olarak çıkarıldı.

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BBP Genel Başkanı Destici'den Bartın'daki maden faciası ile ilgili açıklama
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