CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, yaptığı skandal paylaşımla partisine çıkıştı: "Maden şehidi diye bir şey yok"

CHP'nin maden faciası ilişkin mesajında, "Bartın Amasra'da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" denildi.

LGBT ile ilgili de skandal açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendi partisini hedef aldı. Faciada hayatını kaybedenlere şehit diyemeyen Gökçen, CHP'ye yüklendi.

"MADEN ŞEHİDİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Twitter hesabından CHP'nin mesajını alıntılayan Gökçen skandal paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız. Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız"