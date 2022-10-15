CHP’li Milletvekili, CHP’li eski ilçe başkanını hapse attırdı

"SEÇİLMESİNDE EMEĞİM OLAN BİR KİŞİ TARAFINDAN CEZALANDIRILMAM BENİ ÜZDÜ"

Milletvekili olması için desteklediği Fikret Şahin tarafından açılan dava ve görülen mahkeme sonrası 22 gün ceza alan Melih Bağcı ise beyanından şu sözlere yer verdi: "Her şeyden önce parti içinde solcu kimliğimle bilinen meseleleri bu kimliğimle yorumlayıp bu doğrultuda tavır alan biriyim. Bu olayda da hem içinde yaşadığım topluma hem de o toplumun oylarıyla göreve gelmiş kamu idaresine saygım doğrultusunda davrandım. Gömeç halkına ait bir alana bir milletvekilinin kayınpederinin konforu için çöküldüğünü, bu çökmenin de bizzat milletvekili tarafından belediye başkanı üzerinde baskı kurularak yapıldığını gördüğüm için sessiz kalmadım. 2007'den bu yana CHP içinde birçok görevde bulundum. İlçe başkanlığı ve yöneticiliği, il başkan yardımcılığı, kurultay delegeliği, belediye başkan adaylığı yaptım. Fikret Bey'in milletvekili adayı olduğu süreçte il yönetiminde görevliydim ve onunla birçok saha çalışmasında bulundum. Bu çalışmalarda O'nun tutarsızlıklarının ve halkımızı irite eden birçok davranışının üzerini örtmek için olağanüstü bir çaba sarf ettim. Seçilmesinde emeğim olan bir kişi tarafından cezalandırılmam elbette beni üzdü ancak ben süreçte yaptığım ve söylediğim her şeyin arkasındayım. Durumu parti kamuoyunun takdirine bırakıyorum"