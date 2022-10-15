İşçiler nasıl izleniyor? İşçilerin yerleri nasıl tespit ediliyor?

Bartın maden ocağında patlama meydana gelmişti! Peki işçilerin kullandığı çip nasıl kullanılıyor, neden önemli? | Video

Yer altında yardım bekleyen maden işçilerine nasıl ulaşılacak? İşçiler ile nasıl temas kuruluyor?





İşte Sefa Yavuz'un söylediklerinden öne çıkanlar:



Personel takip cihazı olarak geçiyor ve personellerimizin kemerlerinde takılı oluyor. Çalışanlar bu şekilde yer altına iniyor..

"Bu cihazlar tüm çalışma süresi boyunca üzerlerinde bulunuyor. Bu çipler ocaklarda kaldı üzere merkezi takip sisteminden 7/24 izleniyor. Bu takip cihazı sayesinde yer altındaki tüm bölgelerde tüm çalışanların nerede oldukları nereye gittikleri anbean izleniyor..