İşçiler nasıl izleniyor? İşçilerin yerleri nasıl tespit ediliyor?

Bartın'daki maden faciasında enkaz altında kalanların yardımına koşan acil durum ekipleri ve gönüllüler, işçilerin sağ salim kurtarılabilmesi için seferber oldu. İlk andan itibaren bölgede bulunan A Haber ekibinden Kerim Ulak, madencilerle ilgi merak edilen "temas kurma" konusunu araştırdı..
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Yer altında yardım bekleyen maden işçilerine nasıl ulaşılacak? İşçiler ile nasıl temas kuruluyor?
İşte Sefa Yavuz'un söylediklerinden öne çıkanlar:
Personel takip cihazı olarak geçiyor ve personellerimizin kemerlerinde takılı oluyor. Çalışanlar bu şekilde yer altına iniyor..
"Bu cihazlar tüm çalışma süresi boyunca üzerlerinde bulunuyor. Bu çipler ocaklarda kaldı üzere merkezi takip sisteminden 7/24 izleniyor. Bu takip cihazı sayesinde yer altındaki tüm bölgelerde tüm çalışanların nerede oldukları nereye gittikleri anbean izleniyor..
Şu anda mesela bu madene 700 metre derinlikte bulunan galerilerimizde 8 tane çalışanımız buradan takip ediliyor. Her birinin nerede olduğu nereye doğru hareket ettiği burada anlık olarak görülüyor. Mesela bu galeride görev yapan arkadaşlar şu anda sabit halde hareket ettikleri anda bunu görebiliyoruz..