Kardeşler aynı ocakta aynı kaderi yaşadı

Patlamanın yaşandığı ve 41 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağında ölen ve yaralananlar yürekleri dağladı. Maden Ocağından yaralı çıkarılarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 madenciden üç çocuk babası İzzet Ak'ın küçük kardeşi Soner Ak'ında patlamada hayatını kaybettiği anlaşıldı. Üçer çocuk babası olan kardeşlerden 10 yıldır madende çalışan İzzet Ak Yanık merkezinde entübe halde tedavi altındayken hayatını kaybeden Soner Ak için cenaze işlemleri başlatıldı.

Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan İzzet Ak ve hayatını kaybeden madenci Soner Ak'ın kuzeni Adem Küçük Ocaktaki patlama ile 4 kardeşten ikisinin aynı kaderi paylaştığını belirterek, "Ekmek için gökyüzüne de çıkılabiliyor, yerin altına da inilebiliyor. Hayat bu kadar ucuz olmamalı. 10 yıldır İzzet 4 yıldır Soner ekmek için çalışıyorlardı. Ağabeyi burada, kardeşi göçük altında kaldı. Yaşanan olay herkesi üzdü. Sonuçta can kayıpları var. Genç insanlar, yaşlılar vefat ettiler. Umarım iyi olurlar. Dün gece geldiklerinden beri bekliyoruz. Bir yandan üzgünüz ama iyi haberler gelirse sevineceğiz. Madencilik çok anlamadığım bir şey ama ekmek işte.

"SOYADI DA DENK GELDİ, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Yaralananlardan 42 yaşındaki Remzi Taşkömür'ün Bartın'dan gelen kız kardeşi ise gözyaşlarını tutamayarak, "Ağabeyim Remzi Taşkömür'ün durumu kritik" dedi. Mehmet Taşkömür ise "Ağabeyim 12 yıldır çalışıyor. 42 yaşında kendisi. Ben de ağır işte çalışıyorum ama onunki daha kötü. Evde hep yolunu gözlerdik çünkü yerin 300 metre altına giriyordu hep endişeliydik. Doktorlardan bilgi alacağız. Soyadı da denk geldi, yapacak bir şey yok" diye konuştu.