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Giriş Tarihi: 15.10.2022 14:38

Katar Emiri Al Sani'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı

AA
Katar Emiri Al Sani’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telgrafı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı çekti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı çekti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberinde, "Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Bartın vilayetindeki maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir başsağlığı telgrafı yolladığı" belirtildi.

Telgrafta Katar Emiri'nin, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunduğu kaydedildi.

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Katar Emiri Al Sani'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telgrafı
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