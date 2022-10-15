Kömür madeninde patlama! Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için devlet tüm imkanlarını seferber etti

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında grizu patlaması meydana geldi. Yerin 300 metre altında olduğu belirtilen patlamanı ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 49 işçinin mahsur kaldığı madende kurtarma çalışmalar sabaha kadar sürdü. İlerleyen saatlerde 28 işçinin cesedine ulaşılırken kurtarılan 11 işçi hastaneye kaldırıldı. Patlamayı haber alan çalışanların yakınları da madene akın etti.
FACİANIN ARDINDAN DEVLET TÜM İMKANLARINI BÖLGEYE SEFERBER ETTİ
AFAD, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi. Facianın ardından devlet tüm imkanlarını bölgeye seferber etti. Çevre illerden yüzlerce kurtarma ve tahliye ekibi sevk edildi. Acil müdahale ünitesi kuruldu. 2 ambulans uçak da Ankara ve İstanbul'a yaralıları taşıdı.
Bakan Soylu, "Çok üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Toplam 110 kardeşimiz çalışıyordu. Üst kotta olanlar çıktı, bir kısmı kurtarıldı. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de kazanın nedenine ilişkin, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde" açıklamasında bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu arada Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamanın bütün boyutlarıyla soruşturulacağını kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirdi.
Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Yer altında işçiler var | Video
"OKSİJEN CİHAZLARIMIZ, KİŞİSEL KORUYUCU ALETLERİMİZ, HER ŞEYİMİZ VAR"
Her türlü cihazlarının bulunduğunu aktaran Özmen, "Her türlü önlem alınıyor ama beklenmedik, ani durumlar oluyor. Ani durumlarda bazı şeyler gelişiyor. Oksijen cihazlarımız, kişisel koruyucu aletlerimiz, her şeyimiz var, tamdır yani. Bunların denetlenmesi de yapılıyor. Her türlü önlem alınıyor, onlarda sıkıntı yok ama grizu farklı bir şey." ifadelerini kullandı.
BARTIN'DAN AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLEN YARALILARIN TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin tedavisine başlandığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 1 yaralının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralının ise Yanık Merkezinde durumları değerlendirilip, tedavilerine başlandı. Uzmanımız bilgi veriyor." ifadelerini kullandı.
Paylaşımdaki videoda hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan, 6 hastanın ambulans uçakla getirildiğini ve ilk tedavilerinin acil serviste yapıldığını söyledi.
ERDOĞAN BUGÜN AMASRA'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden faciasıyla ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu an be an takip etti. Başkan Erdoğan, patlama sebebiyle bugünkü Diyarbakır programını da iptal etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan bugün Amasra'ya giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek. Başkan Erdoğan, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir." Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yaptığı paylaşımda "Maden ocağındaki patlama haberiyle kahrolduk. Göçük altında mahsur kalan işçilerimizin sağ salim ailelerine kavuşması tek dileğim" dedi.
GRİZU PATLAMASI NEDİR?
Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır. En kolay patlama metan oranının %8, en şiddetli patlama ise %9,5 olduğu durumda gerçekleşir. Tutuşturma kaynakları açık ateş, fazla ısınan yüzeyler, sürtünme ve elektrikle oluşan kıvılcımlar olmaktadır. Soma faciasında da gerçekleşmiştir.