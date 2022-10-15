Kömür madeninde patlama! Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için devlet tüm imkanlarını seferber etti

ERDOĞAN BUGÜN AMASRA'DA



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden faciasıyla ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu an be an takip etti. Başkan Erdoğan, patlama sebebiyle bugünkü Diyarbakır programını da iptal etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan bugün Amasra'ya giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek. Başkan Erdoğan, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir." Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yaptığı paylaşımda "Maden ocağındaki patlama haberiyle kahrolduk. Göçük altında mahsur kalan işçilerimizin sağ salim ailelerine kavuşması tek dileğim" dedi.