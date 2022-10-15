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Giriş Tarihi: 15.10.2022 13:01

MHP Lideri Bahçeli'den Bartın paylaşımı: Yaralarımız Allah'ın izni ile sarılacaktır...

MHP Lideri Bahçeli’den Bartın paylaşımı: Yaralarımız Allah’ın izni ile sarılacaktır...

Son dakika haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'daki maden faciasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bahçeli, "İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Elbette dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kenetlenmiş ortak bir iradenin eşliğinde bu zor ve çetin günlerin yaraları Allah’ın izniyle sarılacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'daki maden faciası ile ilgili bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum." dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen feci patlama Türk milletini derin bir acıya maruz bırakmıştır. Yüreklere ateş düşüren bu felaket kırk işçimizi hayattan koparmıştır.

İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Elbette dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kenetlenmiş ortak bir iradenin eşliğinde bu zor ve çetin günlerin yaraları Allah'ın izniyle sarılacaktır.

Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum.

Rabbim'den niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Bu duygularla kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum.

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MHP Lideri Bahçeli'den Bartın paylaşımı: Yaralarımız Allah'ın izni ile sarılacaktır...
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