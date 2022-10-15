MİT’ten PKK’ya bir darbe daha

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın en kalabalık terörist birliklerinden olan ve karargâhı Suriye Şeddade'de bulunan sözde Çavreş Tugayı'nın Genel Sorumlusu "Geli Serhat" kod adlı Nejdet Dağlarer'i etkisiz hale getirdi. Dağlarer, Türkiye'de gösterdiği faaliyetler ve Suriye'de TSK'ya yönelik eylemleri nedeniyle MİT'in hedef listesine girmişti. PKK kırsal kadrolarına 2009'da katılan Nejdet Dağlarer 2012 yılında Hakkari'nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerine devam etti. Bölgede bulunduğu süre zarfında güvenlik güçlerimizle girdiği bir çatışmada elinden yaralandı. Türkiye içerisindeki faaliyetlerinden sonra 2016'da Irak'a, oradan da Suriye'ye geçen Nejdet Dağlarer, uzun bir süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye'deki terörist faaliyetleri esnasında Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında yönlendirici olarak aktif rol aldı. 2020'de sözde Kobani Eyaleti Tünel ve Mevzilendirme Sorumlusu olan PKK'lı Dağlarer, daha sonra sözde Çavreş tugay sorumlusu oldu. Sözde tugayın Suriye'deki en kalabalık terörist birliklerden biri olduğu öğrenildi.