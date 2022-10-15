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Giriş Tarihi: 15.10.2022

Şehit yakınları, gaziler ve aileleri yüzde 50 indirimli uçacak

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Şehit yakınları, gaziler ve aileleri yüzde 50 indirimli uçacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Hava Yolları indirimli uçak bileti protokolünü imzaladı. İstanbul'da düzenlenen törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, protokole imza attı. Artık, şehit yakınları, gaziler ve aileleri yüzde 50 indirimli uçabilecekler, engelli bireyler ve refakatçileri biletlerini indirimli olarak online ortamda alabilecekler. İki kurum arasında elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşımı sağlanacak. Sistem hayata geçtiğinde, indirim hak sahiplerine online olarak direkt uygulanacak. Protokolde öngörülen indirim uygulaması, veri paylaşımına ilişkin teknik düzenlemelerin yapılmasının ardından yürürlüğe girecek. Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Şehit yakını ve gazilerimiz, yüzde 50'ye yükselttiğimiz indirim oranını bu protokolle birlikte, 1 Aralık itibarıyla internet kanallarımız ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilecekler" dedi.
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Şehit yakınları, gaziler ve aileleri yüzde 50 indirimli uçacak
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