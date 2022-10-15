SON DAKİKA: Bakan Dönmez Bartın’daki maden faciasında açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı: 3 hafta önce helalleştik ama...

Bakan Dönmez'in diğer açıklamaları ise şöyle:

Arama kurtarma çalışmalarında hemen hemen sona yaklaşmış durumdayız. Arama kurtarma çalışmalarını başta TTK'nın ekipleri yaptı. Kendi arkadaşlarını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Çok trajik üzüntülü hadiseler de yaşandı. O arkadaşların bir arkadaşını canlı çıkarması sonucu sevincini de birlikte yaşadık.

Aşağıda ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan 1 arkadaşımızı da arama çalışmaları devam ediyor. Yangın kontrol altına alındı ve sabah saatlerinde ekiplerimiz 14 kardeşimizi oradan çıkardılar. Şu anda biz kuyu başındayız. Bu olay buradan 350 metre derinlikte oldu. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan erken gelme şansınız yok. Çalışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.