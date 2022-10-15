SON DAKİKA: Bakan Dönmez Bartın’daki maden faciasında açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı: 3 hafta önce helalleştik ama...

Bartın'da dün akşam meydana gelen maden faciasında kötü haberler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün gece bölgeye intikal ederek çalışmaları yerinde takip etti. 3 bakan belli aralıklar ile maden faciasındaki son durumu kamuoyu ile paylaştıç Saatler 11.40'ı gösterirken kameralar karşısına geçen 3 bakan şehit son durumu bir kez daha açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maden faciasında şehit sayısının 40'a yükseldiğini ifade ederek sözü Bakan Dönmez'e bıraktı. Dönmez, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.
BAKAN DÖNMEZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: HELALLEŞTİK AMA
Bakan Dönmez, "Bizim için üzüntülü taraf da 3 hafta önce burada biz Türk-İş Başkanımızla beraberdik kardeşlerimizle, helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah Rabbim bize bu acıları tekrar yaşatmaz" ifadelerini kullandı. Dönmez, sözlerini güçlükle tamamladı, gözyaşlarını tutamadı.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez maden ocağı patlamasında ölen işçiler için konuşurken gözyaşlarını tutamadı | Video
SÖZÜ BAKAN VEDAT BİLGİN ALDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Fatih Dönmez'in gözyaşları nedeniyle konuşmakta güçlük çekmesi üzerine sözü aldı.
Bakan Dönmez'in diğer açıklamaları ise şöyle:
Arama kurtarma çalışmalarında hemen hemen sona yaklaşmış durumdayız. Arama kurtarma çalışmalarını başta TTK'nın ekipleri yaptı. Kendi arkadaşlarını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Çok trajik üzüntülü hadiseler de yaşandı. O arkadaşların bir arkadaşını canlı çıkarması sonucu sevincini de birlikte yaşadık.
Aşağıda ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan 1 arkadaşımızı da arama çalışmaları devam ediyor. Yangın kontrol altına alındı ve sabah saatlerinde ekiplerimiz 14 kardeşimizi oradan çıkardılar. Şu anda biz kuyu başındayız. Bu olay buradan 350 metre derinlikte oldu. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan erken gelme şansınız yok. Çalışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.