Haberler Gündem Haberleri Türkiye onlar için dua ediyor! Son paylaşımı herkesi duygulandırdı
Giriş Tarihi: 15.10.2022 14:14

Türkiye onlar için dua ediyor! Son paylaşımı herkesi duygulandırdı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Türkiye onlar için dua ediyor! Son paylaşımı herkesi duygulandırdı

Bartın'ın Amasra ilçesinde dün saat 18.15 sıralarında maden ocağında yaşanan patlamada ağır yaralı olarak kurtarılan evli ve 2 çocuk babası Ayhan Akgül ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. 5 mesai arkadaşı ile birlikte tedavi gören Akgül’ün yakınları hastaneye koştu. Gelecek mutlu haber için hastane önünde nöbet tutuyor.

Tüm Türkiye Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren 6 ağır yaralı için dua ediyor. Aynı zamanda yazar olan Akgül'ün sosyal medyasından paylaştığı "Bu dalgalanan bayrağın altında mutlu huzurlu ve güvenli yaşıyorsak bu vatanı asırlardır savunan başta aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin destansı zaferler yazdıkları içindir... Bu nedenle Mehmet Akif'in dediği gibi... Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Bütün şehitlerimizi ruhu şad olsun..."

Doktorlar Akgül'ün ağır yanıklarına anında müdahale edildiğini şu anda kritik durumu atlattıklarını kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye onlar için dua ediyor! Son paylaşımı herkesi duygulandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA