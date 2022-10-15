Türkiye onlar için dua ediyor! Son paylaşımı herkesi duygulandırdı

Tüm Türkiye Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren 6 ağır yaralı için dua ediyor. Aynı zamanda yazar olan Akgül'ün sosyal medyasından paylaştığı "Bu dalgalanan bayrağın altında mutlu huzurlu ve güvenli yaşıyorsak bu vatanı asırlardır savunan başta aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin destansı zaferler yazdıkları içindir... Bu nedenle Mehmet Akif'in dediği gibi... Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Bütün şehitlerimizi ruhu şad olsun..."

Doktorlar Akgül'ün ağır yanıklarına anında müdahale edildiğini şu anda kritik durumu atlattıklarını kaydetti.