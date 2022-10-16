Bartın'da maden ocağındaki patlamada şehit olan işçilerin cenazelerine binlerce vatandaş katıldı.
GENÇLİĞİNE DOYAMADI YAVRUM:
Şehit işçilerden Yasin Çelik (22) için Bartın'ın Derecik köyündeki cenaze töreninde anne Habibe Çelik'in "Gençliğine doyamadı yavrum" feryadı yürekleri dağladı. Yasin Çelik'in 5 Şubat'ta sosyal medyada 'Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz' mesajını paylaştığı görüldü.
BAKAN DÖNMEZ ACILI BABAYA SARILDI:
Şehit işçilerden Berkay Pınaroğlu (23) için Bartın'ın Muratbey köyünde cenaze namazı kılındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şehidin babası Naif Pınaroğlu'na sarılarak taziyelerini iletti.
ASEL'DEN BABAYA VEDA:
Şehit işçilerden Selçuk Ayvaz'ın (33) Uğurlar köyündeki cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Törende, şehidin 4 yaşındaki kızı Asel Meva tabuta dokunarak babasına veda etti.
EŞİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU:
Şehit işçilerden evli ve 2 çocuk babası Gökhan Mercan'ın (27), Makaracı köyündeki cenaze töreninde acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durabildi.
YILLIK İZİNDEN DÖNMÜŞTÜ:
Patlamada ölen maden işçisi Mehmet Kara'nın (42) cenazesi Aydoğmuş köyünde defnedildi. Kara'nın 1 haftadır yıllık izinden yeni döndüğü öğrenildi.
FENER HİÇ SÖNMEYECEK:
1 çocuk babası Emrah Kaval'ın cenaze töreni Aladağ mahallesinde yapıldı. Kaval'ın sosyal medyada 'Madenci feneri hiç sönmeyecek' mesajını paylaştığı ortaya çıktı.
2 ÇOCUK BABASI:
2 çocuk babası Emrah Kaya. Kaman köyünde Ali Doğru, Fırınlı köyünde toprağa verildi.
KORKMADAN, TEREDDÜT ETMEDEN TEKRAR İÇERİ GİRDİK
PATLAMADAN iki dakikayla kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı "Eksi 300 kotunda 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım. Ama ondan sonra arkadaşlarım için iki kere daha içeri girdim. Arkadaşlarımızı bırakmadık. En son görevimizi yaptık. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı" diye konuştu. Maden işçisi Celal Kara da "Hiçbir şeyden korkmadan, tereddüt dahi etmeden içeriye tekrar girdik ve mücadelemizi verdik. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz" dedi.
5 GÜN ÖNCE BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMIŞTI
MADEN işçisi Aziz Köse'nin (33) cenazesi Bayıryüzü köyünde defnedildi. Köse'nin 5 gün önce baba olduğu ve bebğei kucağındayken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada 'Canım oğlum ailene hoş geldin' mesajıyla paylaştığı öğrenildi.
3 ŞEHİT AYNI KAREDE
AYNI vardiyada çalışan, iş dışında da birlikte dostluk kuran Sabri Akdere, Aziz Köse ve Şuayip Okul faciaya da aynı vardiyada yakalandı. Dünya Madenciler Gününü de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yüzleri kömür kaplı fotoğraflarıyla kutlayan 3 şehitten geriye yürek burkan fotoğraflar kaldı.
2 AYLIK EVLİYDİ
Şehit maden işçilerimden 30 yaşındaki Fikret Kansız'ın 10 Temmuz'da Aslıhan Kansız'la dünya evine girdiği öğrenildi. Şehidin sosyal medyada eşiyle paylaştığı mutluluk fotoğrafları yürekleri burktu.
1 YAŞINDAKİ OĞLUYLA SON PAYLAŞIM: PAŞAM BENİM
ŞEHİT maden işçilerinden Rasim Bulut'un kazadan bir gün önce sosyal medyada 1 yaşındaki oğluyla fotoğrafını 'Paşam Benim' meajıyla paylaşması yürekleri burktu. Şehit işçi oğlunun 14 Eylül'deki doğum gününde de 'Seninle gülüp seninle ağlıyoruz, Aslan Oğlum' mesajını paylaştığı görüldü.
NİŞANLIDAN MESAJ: SENİ BIRAKMAYACAĞIM
ŞEHİT
maden işçisi Ramazan Özen'in nişanlısı Esra Baş sosyal medyada paylaşımında "Bu hayat seni benden aldı ama ben seni asla bırakmayacağım. Sana olan sonsuz sevgim her gün artarak devam edecek" mesajını paylaştı.
HASTANE ÖNÜNDE EŞİNİN ÇİZMESİYLE BEKLEDİ
MADEN faciası sonrası yakınlarına ulaşma umuduyla hastane önüne gelenler için Kızılay ve AFAD çadırları kuruldu. Bir kadının yoğun bakımda tedavi gören eşinin çizmesiyle hastane önünde nöbet tutması yürekleri dağaladı. Kazada yaralanan işçilerden 6'sı Sağlık Bakanlığı'na ait 2 ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam Sakura Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yaralı işçilerden Ayhan Akgül'ün eşi Ayşe Akgül "Eşim yaşadığı için buruk bir sevinç len işçiler için büyük bir acuı hissettim" dedi. Yaralılardan 3'ü Bartın Devlet Hastanesi'nde, 2'si de kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı.
BİR HAFTA ÖNCE OĞLUNU ÜNİVERSİTEYE UĞURLAMIŞTI
ŞEHİT maden işçilerinden Rıdvan Acet'ten geriye bir hafta önce üniversite eğitimi için şehir dışına giden oğlunu uğurladığı fotoğraf kaldı.
Mehmet BONCUK- Halit TURAN-Dilhan DUMANOĞLU-Cevdet ÖZDEMİR-Tolga YANIK-Mustafa KAYA-Dilan KAYA/
SABAH