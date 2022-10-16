Bartın'da maden ocağındaki patlamada şehit olan işçilerin cenazelerine binlerce vatandaş katıldı.Şehit işçilerden Yasin Çelik (22) için Bartın'ın Derecik köyündeki cenaze töreninde anne Habibe Çelik'in "Gençliğine doyamadı yavrum" feryadı yürekleri dağladı. Yasin Çelik'in 5 Şubat'ta sosyal medyada 'Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz' mesajını paylaştığı görüldü.Şehit işçilerden Berkay Pınaroğlu (23) için Bartın'ın Muratbey köyünde cenaze namazı kılındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şehidin babası Naif Pınaroğlu'na sarılarak taziyelerini iletti.Şehit işçilerden Selçuk Ayvaz'ın (33) Uğurlar köyündeki cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Törende, şehidin 4 yaşındaki kızı Asel Meva tabuta dokunarak babasına veda etti.Şehit işçilerden evli ve 2 çocuk babası Gökhan Mercan'ın (27), Makaracı köyündeki cenaze töreninde acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durabildi.Patlamada ölen maden işçisi Mehmet Kara'nın (42) cenazesi Aydoğmuş köyünde defnedildi. Kara'nın 1 haftadır yıllık izinden yeni döndüğü öğrenildi.1 çocuk babası Emrah Kaval'ın cenaze töreni Aladağ mahallesinde yapıldı. Kaval'ın sosyal medyada 'Madenci feneri hiç sönmeyecek' mesajını paylaştığı ortaya çıktı.2 çocuk babası Emrah Kaya. Kaman köyünde Ali Doğru, Fırınlı köyünde toprağa verildi.PATLAMADAN iki dakikayla kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı "Eksi 300 kotunda 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım. Ama ondan sonra arkadaşlarım için iki kere daha içeri girdim. Arkadaşlarımızı bırakmadık. En son görevimizi yaptık. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı" diye konuştu. Maden işçisi Celal Kara da "Hiçbir şeyden korkmadan, tereddüt dahi etmeden içeriye tekrar girdik ve mücadelemizi verdik. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz" dedi.MADEN işçisi Aziz Köse'nin (33) cenazesi Bayıryüzü köyünde defnedildi. Köse'nin 5 gün önce baba olduğu ve bebğei kucağındayken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada 'Canım oğlum ailene hoş geldin' mesajıyla paylaştığı öğrenildi.AYNI vardiyada çalışan, iş dışında da birlikte dostluk kuran Sabri Akdere, Aziz Köse ve Şuayip Okul faciaya da aynı vardiyada yakalandı. Dünya Madenciler Gününü de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yüzleri kömür kaplı fotoğraflarıyla kutlayan 3 şehitten geriye yürek burkan fotoğraflar kaldı.Şehit maden işçilerimden 30 yaşındaki Fikret Kansız'ın 10 Temmuz'da Aslıhan Kansız'la dünya evine girdiği öğrenildi. Şehidin sosyal medyada eşiyle paylaştığı mutluluk fotoğrafları yürekleri burktu.ŞEHİT maden işçilerinden Rasim Bulut'un kazadan bir gün önce sosyal medyada 1 yaşındaki oğluyla fotoğrafını 'Paşam Benim' meajıyla paylaşması yürekleri burktu. Şehit işçi oğlunun 14 Eylül'deki doğum gününde de 'Seninle gülüp seninle ağlıyoruz, Aslan Oğlum' mesajını paylaştığı görüldü.ŞEHİTmaden işçisi Ramazan Özen'in nişanlısı Esra Baş sosyal medyada paylaşımında "Bu hayat seni benden aldı ama ben seni asla bırakmayacağım. Sana olan sonsuz sevgim her gün artarak devam edecek" mesajını paylaştı.MADEN faciası sonrası yakınlarına ulaşma umuduyla hastane önüne gelenler için Kızılay ve AFAD çadırları kuruldu. Bir kadının yoğun bakımda tedavi gören eşinin çizmesiyle hastane önünde nöbet tutması yürekleri dağaladı. Kazada yaralanan işçilerden 6'sı Sağlık Bakanlığı'na ait 2 ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam Sakura Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yaralı işçilerden Ayhan Akgül'ün eşi Ayşe Akgül "Eşim yaşadığı için buruk bir sevinç len işçiler için büyük bir acuı hissettim" dedi. Yaralılardan 3'ü Bartın Devlet Hastanesi'nde, 2'si de kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı.ŞEHİT maden işçilerinden Rıdvan Acet'ten geriye bir hafta önce üniversite eğitimi için şehir dışına giden oğlunu uğurladığı fotoğraf kaldı.SABAH